Принц Вільям усіх налякав, а палац прокоментував здоров'я принцеси Кейт

Принцеса Уельська не з'являлася на публіці вже понад місяць після перенесеної минулого місяця операції на черевній порожнині.

Кенсінгтонський палац надав свіжу інформацію про стан здоров'я принцеси Кейт, а також підтвердив, що принц Вільям відмовився від поминальної служби через особисті причини.

Вчора, нагадаємо, члени королівської родини зібралися в каплиці Святого Георгія у Віндзорі, щоб згадати померлого рік тому короля Греції Костянтина II. Принц Уельський також повинен був бути присутнім, але скасував свій візит в останній момент, пише express.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Багато королівських шанувальників подумали, що така різка зміна розкладу в календарі Вільяма пов'язана зі станом здоров'я його дружини Кетрін. Палац не став вдаватися до подробиць, але повідомив, що принцеса Уельська продовжує почуватися добре і відновлюватися.

Раніше повідомлялося, що на публіці Кетрін не з'явиться мінімум до Великодня. І то під великим запитанням її участь у святковій службі.

Принцеса Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

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