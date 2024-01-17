Принц Вільям відкладає робочі заходи через дружину принцесу Кейт, якій зробили операцію

Принц Вільям скасував деякі свої заходи для того, щоб підтримати дружину принцесу Уельську Кетрін, яка перенесла операцію на черевній порожнині.

Кенсінгтонський палац повідомляє, що принц Уельський буде поруч із дружиною, поки вона відновлюється після операції.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Принц Вільям відкладе деякі заходи та буде зосереджений на своїй сім'ї та дітях. Відомо, що дві майбутні заплановані міжнародні поїздки було відкладено. Принцеса Уельська не виконуватиме своїх обов'язків до Великодня.

Востаннє на публіці принцеса Кейт з'являлася на Різдво, коли вся родина вирушала на різдвяну службу до церкви Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі. А діти Уельських – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї – нещодавно повернулися до школи після канікул.

Принц і принцеса Уельські на службі у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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