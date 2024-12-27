Принц Вільям використовує на адресу принца Джорджа той самий жест, що й для принцеси Кейт: який це має вигляд

Днями сім'я Уельських відвідала службу на Різдво у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.
На заході з'явилися Кейт та Вільям зі своїми трьома дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.
Поки принцеса Кейт спілкувалася з публікою, яка прийшла підтримати принцесу після важкого року боротьби з раком, діти Кетрін радісно приймали подарунки від людей, а принцеса Шарлотта – квіти.
У якийсь момент фотографи зазнімкували принца Джорджа та його батька принца Вільяма, коли вони йшли дорогою до церкви Святої Марії Магдалини, і принц Уельський продемонстрував жест підтримки синові, який мав такий самий вигляд, який вигляд мають його жести підтримки для дружини принцеси Кейт. Вільям поклав Джорджу руку на спину і щось казав йому в цей момент.
Також раніше ми розповідали, чому принцеса Уельська та королева Камілла одягли на Різдво пальта у схожих відтінках.
Читайте також:
- Квіти, подарунки та обійми: принцеса Кейт тепло спілкувалася з публікою в Сандрінгемі
- Подарунок для королеви: як Кейт Міддлтон одного разу здивувала Єлизавету II на Різдво
- Вони були розкішні: десять ефектних королівських образів 2024 року