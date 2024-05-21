Принц Вільям викреслив брата Гаррі зі свого життя: експертка назвала причину

Їхня мати принцеса Уельська Діана мріяла про те, щоб її сини все життя були дружні та підтримували одне одного у скрутну хвилину.

За словами королівських експертів, принц Вільям уже "зрікся" свого молодшого брата принца Гаррі і не думає про нього. Тим більше, він не думає про те, щоб якось помиритися з братом.

Принц Вільям та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Королівська коментаторка Дженні Бонд вважає, що принц Гаррі турбує найменше Вільяма. В ефірі на Times Radio вона заявила:

"Я думаю, що стосується Вільяма, Гаррі насправді не існує. Король Чарльз, його робота і його діти - це головне, і я не думаю, що він має місце в душі, щоб турбуватися про свого відчуженого брата... Я думаю, що Вільям зрікся Гаррі", — цитує її видання express.co.uk.

Принц Вільям та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо раніше ми писали, що принц Гаррі дуже хоче помиритися з батьком королем Чарльзом, але монарх, який зараз все ще лікується від раку, просто хоче спокою у такі складні часи.

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