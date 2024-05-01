Принц Вільям вперше публічно прокоментував стан здоров'я його дружини Кейт

Королівські шанувальники у захваті від того, як принц Вільям поводиться на публіці.

Принц Уельський відвідав днями Ньюкасл, де побував на відкритті нового благодійного центру, який допомагатиме чоловікам у регіоні, що переживають суїцидальну кризу.

Коли Вільям уже збирався їхати, одна дама з натовпу крикнула, що хоче передати подарунок для принцеси Кетрін, Вільям це помітив і підійшов до жінки.

У соціальній мережі X поспішили похвалити принца за цей жест: "Оууу, мені подобається, як він збирався їхати, а потім прийшов за квітами для своєї прекрасної дружини".

Принц Вільям розмовляє з шанувальницею / Фото: Getty Images

"Як мило з боку цих дам, які годинами чекали, щоб зустрітися з принцом Вільямом і подарувати йому квіти та листівку для принцеси Кетрін. Вони також поцікавилися, як живе їхня родина", — написав інший шанувальник.

"Мені подобається, як вона назвала його ім'я, і він одразу ж підійшов. Як це мило. І ще він поговорив з ними кілька хвилин. Я просто обожнюю принца Вільяма", — цитує ще одного шанувальника видання express.co.uk.

Повідомляється, що жінка запитала його: "Ви не заперечуєте, якщо я спитаю, як почувається ваша дружина та діти?" Вільям відповів, що у його дружини та дітей "все гаразд".

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт наразі не відвідує жодних публічних заходів, оскільки вона відпочиває вдома та проходить профілактичну хіміотерапію після нещодавнього діагностованого раку.

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