Принц Вільям вручив жіночій збірній з футболу кубок, а королева Єлизавета II опублікувала звернення

Принц Вільям є пристрасним футбольним уболівальником і в неділю вирушив на стадіон Вемблі, щоб продемонструвати свою підтримку жіночій збірній Англії з футболу, яка грала цього дня зі збірною Німеччини та здобула перемогу.

Напередодні вдень принц Вільям зворушив Мережу відео з 7-річною дочкою Шарлоттою, вони записали мотиваційний ролик для жіночої команди та побажали їм перемоги.

Принц Вільям з дочкою Шарлоттою / Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Збірна Великої Британії обіграла Німеччину з рахунком 2:1 та виграла свій перший великий жіночий турнір. Принц Вільям щиро вболівав за "Левиць" на стадіоні, а потім вручив їм кубок.

Також королева Єлизавета II зробила публічну заяву, у якій привітала збірну.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

"Мої найтепліші привітання та привітання всієї моєї родини з перемогою на чемпіонаті Європи з футболу серед жінок. Це значне досягнення для всієї команди. Чемпіонати і ваш виступ на них по праву заслужили похвалу. Однак ваш успіх виходить далеко за межі трофею, на який ви заслужили. Ви всі подали приклад, який буде джерелом натхнення для дівчаток і жінок сьогодні і для майбутніх поколінь. Я сподіваюся, що ви так само пишатиметеся тим впливом, який маєте і результатом сьогодні", - сказала королева і поставила свій підпис ELIZABETH R.

“Your success goes far beyond the trophy you have so deservedy earned.



“Ви маєте всі налаштування для того, щоб бути inspiration for girls and women today, and for future generations.”



The Queen has sent a message of congratulations to the @Lionesses : — The Royal Family (@RoyalFamily) July 31, 2022

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Також до привітань приєдналися принц Чарльз та герцогиня Корнуольська Камілла.

Congratulations to the victorious @Lionesses !



Ваша teamwork, визначання і спортулюдини буде inspire a generation. Ви маєте зробити все, що є. #WEURO2022 pic.twitter.com/CP4tjkTPgO — The Prince of Wales та The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) July 31, 2022

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