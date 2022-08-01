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Принц Вільям вручив жіночій збірній з футболу кубок, а королева Єлизавета II опублікувала звернення

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Принц Вільям вручив жіночій збірній з футболу кубок, а королева Єлизавета II опублікувала звернення

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям є пристрасним футбольним уболівальником і в неділю вирушив на стадіон Вемблі, щоб продемонструвати свою підтримку жіночій збірній Англії з футболу, яка грала цього дня зі збірною Німеччини та здобула перемогу.

Напередодні вдень принц Вільям зворушив Мережу відео з 7-річною дочкою Шарлоттою, вони записали мотиваційний ролик для жіночої команди та побажали їм перемоги.

Принц Вільям з дочкою Шарлоттою / © twitter.com/kensingtonroyal
Принц Вільям з дочкою Шарлоттою / Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Збірна Великої Британії обіграла Німеччину з рахунком 2:1 та виграла свій перший великий жіночий турнір. Принц Вільям щиро вболівав за "Левиць" на стадіоні, а потім вручив їм кубок.

Також королева Єлизавета II зробила публічну заяву, у якій привітала збірну.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

"Мої найтепліші привітання та привітання всієї моєї родини з перемогою на чемпіонаті Європи з футболу серед жінок. Це значне досягнення для всієї команди. Чемпіонати і ваш виступ на них по праву заслужили похвалу. Однак ваш успіх виходить далеко за межі трофею, на який ви заслужили. Ви всі подали приклад, який буде джерелом натхнення для дівчаток і жінок сьогодні і для майбутніх поколінь. Я сподіваюся, що ви так само пишатиметеся тим впливом, який маєте і результатом сьогодні", - сказала королева і поставила свій підпис ELIZABETH R.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press
Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

Також до привітань приєдналися принц Чарльз та герцогиня Корнуольська Камілла.

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