Принц Вільям їде до Нью-Йорка, але без Кейт: чи зустрінеться він із братом Гаррі

У принца Вільяма Кембриджського наступного місяця планується поїздка до Нью-Йорка, в яку він, на жаль, не візьме із собою дружину Кетрін.

Принц вирушить до США, щоб взяти участь у саміті заснованої ним премії Earthshot Prize, це так звана "Нобелівська екологічна премія", як її охрестили журналісти, яку торік у жовтні Кейт та Вільям відвідували разом в Лондоні.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

21 вересня принц Вільям вирушить до Великого Яблука, щоб взяти участь у саміті з інновацій Earthshot Prize. А друга церемонія вручення премії Earthshot Prize має відбутися у грудні в Бостоні.

Захід відбудеться під час Тижня клімату у Нью-Йорку та 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Герцог Кембриджський, як очікується, виступить із промовою.

Герцогиня Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

Це буде перша поїздка принца Вільяма до Нью-Йорка після того, як до США переїхав його брат Гаррі з дружиною Меган. Але брати навряд чи зустрінуться, оскільки Гаррі та Меган з дітьми живуть у Каліфорнії, а також у вересні у них якраз запланована поїздка до Європи, зокрема й до Великої Британії.

Раніше ми розповідали про те, що відомо про новий візит Меган і Гаррі до королеви Єлизавети II і яка мета цієї поїздки.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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