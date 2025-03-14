Принц Вільям їде в закордонний тур: стало відомо, чи приєднається до нього принцеса Кейт

Принц відвідає солдатів з Мерсії, які зараз проходять підготовку в межах операції Cabrit у таборі Тапа. Операція зосереджена на вкладі Великої Британії в оборону НАТО на її східному фланзі, а основними цілями є демонстрація солідарності з союзниками по НАТО та зміцнення оборони як чіткий сигнал стримування будь-яких потенційних загроз.

В Естонії принц Вільям також проведе зустрічі в Таллінні, щоб дізнатися більше про те, як країна відреагувала на продовження конфлікту в Україні і як Естонія впроваджує інновації в галузі відновлюваної енергії та технологій.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська, яка продовжує поступово повертатися до державних обов'язків після завершення лікування раку минулого року, не приєднається до свого чоловіка. Нагадаємо, раніше цього тижня Кейт та Вільям відвідали службу до Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

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