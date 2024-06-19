Принц Вільям з мамою Кейт — Керол Міддлтон — приїхали на другий день перегонів в Аскоті

Батьки принцеси Уельської відвідали королівські перегони в Аскоті на другий день змагань.

69-річна Керол Міддлтон приїхала у ніжно-блакитній сукні з бантом на грудях, маленькими перлинними ґудзиками та спідницею-плісе. Вона доповнила свій лук лаконічним блакитним обідком з квіткою, в руках несла невелику сумку і одягла сережки з двома камінням. У Керол був легкий макіяж на обличчі і розпущене каштанове волосся. Позаду неї йшов її чоловік Майк Міддлтон.

Керол і Майкл Міддлтони на перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

Сама принцеса Уельська цього року пропускає Royal Ascot через те, що її лікування раку продовжується. Кейт зробила виняток, з'явившись на параді Trooping the Color на честь дня народження монарха раніше цього тижня. Але поки що все ще зосереджена на своєму одужанні.

Також другий день перегонів відвідав чоловік Кейт – принц Уельський Вільям. Він був у фраку, сірих штанях, жителі, сорочці та капелюсі-циліндрі, а його синя краватка в милий квітковий принт чудово гармоніювала з кольором сорочки.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

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