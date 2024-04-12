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Принц Вільям з'явився із сином Джорджем на публіці, поки принцеса Кейт лікується від раку

Принц Вільям з'явився із сином Джорджем на публіці, поки принцеса Кейт лікується від раку

Принц Вільям із сином принцом Джорджем на футбольному матчі у Бірмінгемі / Фото: Getty Images

Батька та сина заскочили вчора на трибунах під час футбольного матчу в Бірмінгемі.

Принц Вільям та принц Джордж відвідали перший чвертьфінальний матч Ліги Європи УЄФА 2023/24 між "Астон Віллою" та "Ліллем" на стадіоні "Вілла Парк".

Батько та син вболівали за свою улюблену футбольну команду "Астон Віллу", яка, до речі, здобула перемогу з рахунком 2-1.

Принц Вільям із сином принцом Джорджем на футбольному матчі у Бірмінгемі / © Getty Images
Принц Вільям із сином принцом Джорджем на футбольному матчі у Бірмінгемі / Фото: Getty Images

Принц Вільям цього дня був у синьому пальті, синьому джемпері та сорочці, його 10-річний син принц Джордж також був у синьому одязі та з шарфом улюбленої команди на шиї.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї зараз перебувають на шкільних канікулах і проводять час зі своїми батьками в маєтку Анмер-гол в Норфолку. Днями ми розповідали, що принца Уельського помітили там у пабі з його тещею Керол Міддлтон, яка гостювала у пари та допомагала з онуками, поки принцеса Уельська Кейт перебуває на лікуванні.

Принц Вільям із сином принцом Джорджем на футбольному матчі у Бірмінгемі / © Getty Images
Принц Вільям із сином принцом Джорджем на футбольному матчі у Бірмінгемі / Фото: Getty Images

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