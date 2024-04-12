Принц Вільям з'явився із сином Джорджем на публіці, поки принцеса Кейт лікується від раку

Батька та сина заскочили вчора на трибунах під час футбольного матчу в Бірмінгемі.
Принц Вільям та принц Джордж відвідали перший чвертьфінальний матч Ліги Європи УЄФА 2023/24 між "Астон Віллою" та "Ліллем" на стадіоні "Вілла Парк".
Батько та син вболівали за свою улюблену футбольну команду "Астон Віллу", яка, до речі, здобула перемогу з рахунком 2-1.
Принц Вільям цього дня був у синьому пальті, синьому джемпері та сорочці, його 10-річний син принц Джордж також був у синьому одязі та з шарфом улюбленої команди на шиї.
Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї зараз перебувають на шкільних канікулах і проводять час зі своїми батьками в маєтку Анмер-гол в Норфолку. Днями ми розповідали, що принца Уельського помітили там у пабі з його тещею Керол Міддлтон, яка гостювала у пари та допомагала з онуками, поки принцеса Уельська Кейт перебуває на лікуванні.
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