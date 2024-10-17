Принц Вільям з'явився на церемонії в Лондоні, підтримавши справу, з якою познайомила його мама Діана

У середу ввечері принц Уельський прибув до Лондона, щоб бути присутнім на церемонії вручення премії Centrepoint Awards у Британському музеї.
Принц Вільям очолив святкування чудових досягнень колишніх безпритульних молодих людей, які змінили своє життя, зіткнувшись із безпритульністю.
Захід був спрямований на те, щоб продемонструвати мужність, цілеспрямованість та відданість справі молодих людей, які досягли значних успіхів у кар'єрі, особистісному розвитку та вкладі у суспільство.
Принц Вільям, покровитель Centrepoint від 2005 року, був одним із тих, хто вручав нагороди на сцені. Також до нього приєдналася його двоюрідна сестра леді Кітті Спенсер – дочка брата принцеси Діани – Чарльза Спенсера.
Принц з'явився на церемонії у синьому оксамитовому піджаку, чорних штанях, білій сорочці та з краваткою-метеликом. Вільям продовжує носити свою бороду.
"Кожен з фіналістів подолав величезні труднощі і досяг неймовірних результатів, продемонструвавши, як багато можуть досягти молоді люди за правильної підтримки", — йдеться в заяві Кенсінгтонського палацу. На додачу до своєї промови принц Вільям вручив нагороди переможцям у шести номінаціях.
Проблема безпритульності була близька серцю принца Вільяма ще з дитинства, коли його мати, принцеса Діана, відвела його та його брата принца Гаррі до притулку для безпритульних, щоб вони дізналися більше про цю проблему. Принцеса Діана була покровителькою Centrepoint і принц Вільям пішов її стопами, ставши покровителем 2005 року.
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