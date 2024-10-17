Принц Вільям з'явився на церемонії в Лондоні, підтримавши справу, з якою познайомила його мама Діана

У середу ввечері принц Уельський прибув до Лондона, щоб бути присутнім на церемонії вручення премії Centrepoint Awards у Британському музеї.

Принц Вільям очолив святкування чудових досягнень колишніх безпритульних молодих людей, які змінили своє життя, зіткнувшись із безпритульністю.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Захід був спрямований на те, щоб продемонструвати мужність, цілеспрямованість та відданість справі молодих людей, які досягли значних успіхів у кар'єрі, особистісному розвитку та вкладі у суспільство.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям, покровитель Centrepoint від 2005 року, був одним із тих, хто вручав нагороди на сцені. Також до нього приєдналася його двоюрідна сестра леді Кітті Спенсер – дочка брата принцеси Діани – Чарльза Спенсера.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц з'явився на церемонії у синьому оксамитовому піджаку, чорних штанях, білій сорочці та з краваткою-метеликом. Вільям продовжує носити свою бороду.

"Кожен з фіналістів подолав величезні труднощі і досяг неймовірних результатів, продемонструвавши, як багато можуть досягти молоді люди за правильної підтримки", — йдеться в заяві Кенсінгтонського палацу. На додачу до своєї промови принц Вільям вручив нагороди переможцям у шести номінаціях.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Проблема безпритульності була близька серцю принца Вільяма ще з дитинства, коли його мати, принцеса Діана, відвела його та його брата принца Гаррі до притулку для безпритульних, щоб вони дізналися більше про цю проблему. Принцеса Діана була покровителькою Centrepoint і принц Вільям пішов її стопами, ставши покровителем 2005 року.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

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