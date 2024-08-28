Принц Вільям зголив бороду, а Кейт не впізнати в капелюсі: королівську пару заскочили в Шотландії

Принц Вільям та принцеса Кетрін потрапили під приціл фотографів, коли прямували до церкви на службу разом із членами своєї родини у Балморалі.

Відпустку Уельські проводять із дітьми у шотландському маєтку. 25 серпня пару зазнімкували на автомобілі дорогою до церкви Краті-Кірк, яка розташована недалеко від замку Балморал. На знімках, опублікованих виданням People, принца Вільяма заскочили вже без бороди, яка захопила його шанувальників, а Кейт була в капелюсі-федорі Hicks & Brown і тренчі Holland Cooper.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

У соцмережах королівські шанувальники писали, що їм дуже подобалася борода Вільяма. Але очевидно, що спадкоємець престолу не може собі дозволити бути в такому образі постійно. З нею принц з'явився у спеціальному ролику, який вони записали з дружиною на честь олімпійської збірної Великої Британії, яка брала участь у Іграх у Парижі 2024 року.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принци Вільям та Гаррі посварилися через рішення королеви Єлизавети II, яка не дозволила спадкоємцю носити бороду.

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