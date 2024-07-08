Принц Вільям зіграє головну роль у новому документальному фільмі: що відомо

Принц Уельський зіграє головну роль у двосерійному документальному фільмі, присвяченому одному з найзначніших справ королівської сім'ї – боротьбі з бездомністю.

Програма принца Уельського Homewards, присвячена боротьбі з безпритульністю, буде представлена ​​у захопливому двосерійному документальному серіалі ITV, який вийде в ефір на каналах ITV1 та ITVX цієї осені.

Серіал називатиметься Prince William: We Can End Homelessness і розповість про перший рік цієї п'ятирічної ініціативи. Глядачі стежитимуть за 42-річним принцом Вільямом, коли він запускає Homewards по всій Великій Британії, розповідаючи історії людей, які наразі мають справу з безпритульністю, і тих, хто вже пережив цей досвід, повідомляє People.

Прихильність принца Вільяма до викорінення безпритульності глибоко вкорінена в цінностях, щеплених йому матір'ю, принцесою Діаною. З юних років Діана вважала за обов'язкове знайомити своїх синів з реаліями життя за межами королівського будинку. Вона вірила у важливість співчуття, часто брала Вільяма та його брата, принца Гаррі, із собою у непублічні візити до притулків для безпритульних. Ці переживання справили на Вільяма незабутнє враження, спонукавши його бажання щось змінити. Як і його мати, він став покровителем Centrepoint, благодійної організації для безпритульних.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Серіал очолює удостоєний премії BAFTA режисер Лео Берлі, який заявив: "Впродовж минулого року ми проводили час, спостерігаючи за принцом Вільямом та Королівським фондом протягом першого року програми Homewards. Ми почули кілька неймовірно зворушливих історій від людей по всій країні, які зіткнулися з безпритульністю.

"Від безпритульності на вулиці в Ньюпорті до сімей, що живуть у тимчасовому житлі в Шеффілді, і безпритульності серед молоді в Абердіні — цей документальний фільм малює картину по всій Великій Британії сьогодні, працюючи з багатьма людьми, які ніколи не очікували, що їм доведеться жити без дому. Всі, з ким ми знімали, вітали ту увагу, яку принц Вільям та Homewards приділяють кризі безпритульності у Великій Британії", — сказав режисер.

Заснована принцом Вільямом та Королівським фондом у червні 2023 року Homewards ставить за мету зробити безпритульність рідкісною, короткочасною та неповторною.

Нагадаємо, раніше принц Вільям говорив, що веде відкритий діалог зі своїми дітьми щодо безпритульності і зазвичай такі бесіди відбуваються, коли він відвозить трьох дітей до школи.

Принц Вільям з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

"Під час шкільних поїздок ми говоримо про те, що бачимо. Проїжджаючи туди-сюди Лондоном, ми регулярно бачили людей, що сидять біля супермаркетів, і ми говорили про це", — розповів Вільям The Sunday Times. "Вони виростуть, знаючи, що насправді деяким із нас дуже пощастило, деяким із нас потрібна рука допомоги, деяким із нас потрібно зробити більше та допомогти іншим покращити їхнє життя", — додав Вільям.

Днями, зазначимо, принц Уельський був у Дюссельдорфі, де був присутнім на матчі Євро-2024 між командами Англії та Швейцарією.

Принц Вільям на матчі між Англією та Швейцарією на футбольному турнірі Євро-2024 у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

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