Принц Вільям змінює правила: чому майбутній король Англії так полюбив селфі

Нещодавно принц Уельський відвідав Естонію. Під час цієї дводенної поїздки майбутній король мав радісний та дуже розслаблений вигляд.

Принц Уельський повернувся до нормального ритму публічних виходів після жахливих подій минулого року, коли його дружині Кейт діагностували рак.

Дводенна поїздка до Естонії стала першою закордонною робочою поїздкою принца Уельського цього року і припала на важливий момент для України та Європи, а принц продемонстрував, що Велика Британія підтримує нас і країни Балтії.

Принц Вільям в Естонії / Фото: Associated Press

Також ми помітили, як тепло принц тепер спілкується із публікою. Під час зустрічі з людьми він охоче робив селфі і навіть брав до рук чужі телефони, щоб зробити фото краще. Експерти кажуть, що на вулиці з натовпом принц провів аж 40 хвилин.

Відомо, що раніше членам королівської родини було заборонено робити фото з людьми на громадських заходах. Але Вільям, схоже, нескінченно щасливий і порушує це королівське правило, а може взагалі скасовує його. Готовність принца Уельського з'являтися на знімках і ділитися відеоповідомленнями в стилі селфі у своїх соціальних мережах показує, що Вільям приймає нове покоління TikTok, яке віддає перевагу візуальній розповіді.

Принц Вільям в Естонії / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час поїздки до Естонії принцу вручили дуже милий подарунок від українців, коли він зустрівся із місцевою громадою.

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