Принц Вільям зворушив Мережу відео з 7-річною дочкою Шарлоттою

Принц Вільям та його дочка принцеса Шарлотта записали відеозвернення до гравців жіночої збірної Англії з футболу, які зіграють сьогодні увечері у фіналі Євро-2022 проти Німеччини на стадіоні Вемблі.

Відео герцог Кембриджський опублікував в ъхньому з Кетрін офіційному акаунті в твітері. У ролику принц Вільям та його дочка Шарлотта звернулися до левиць напередодні сьогоднішнього матчу.

"Ми обидвоє хочемо побажати левицям удачі сьогодні ввечері, ви напрочуд добре виступили на змаганнях, і ми весь час будемо за вас вболівати!" А принцеса Шарлотта додала до слів тата: "Удачі, сподіваюся, ви виграєте. До побачення!".

Очікується, що довгоочікувана гра збірних Англії та Німеччини збере найбільшу домашню телеаудиторію за історію жіночого футбольного матчу. І близько 90 000 уболівальників мають заповнити стадіон Вемблі. Більшість із них сподівається побачити, як левиці завоюють перший великий турнірний титул для збірної Англії від 1966 року, а ще мільйони спостерігатимуть за тим, що відбуватиметься на полі з дому, пабів та фанзон.

Good luck tonight @Lionesses, we're all cheering for you! pic.twitter.com/ATsLg6QHIF — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 31, 2022

Серед інших знаменитостей, які побажали перемоги збірній – Девід Бекхем, Гері Невілл, Джері Голлівелл, Аманда Голден та Алан Карр.

Також своє послання жіночій збірній направив прем'єр-міністр Борис Джонсон, він написав: "Від імені всієї країни хочу побажати всім вам удачі у сьогоднішньому фіналі".

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