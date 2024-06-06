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Принц Вільям зворушив публіку, відповідаючи на запитання про здоров'я принцеси Уельської

Принц Вільям зворушив публіку, відповідаючи на запитання про здоров'я принцеси Уельської

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Принц Вільям приєднався до короля Чарльза та королеви Камілли на заході в Портсмуті, присвяченому 80-річчю висадки десанту в Нормандії.

Спілкуючись із ветеранами Другої світової війни, принц Уельський відповів на деякі запитання, що стосувалися здоров'я його дружини Кейт, яка бореться з раком.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

Один із ветеранів запитав Вільяма, "чи одужує принцеса Уельська", і Вільям відповів: "Їй би дуже хотілося бути тут". А також додав, що сподівається зустрітися з цими ж ветеранами тут за п'ять років, пише express.co.uk

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

Спадкоємець престолу принц Вільям посів центральне місце на національній церемонії в Портсмуті, присвяченій історичній висадці в Нормандії 6 червня 1944 року — поворотному моменту у перемозі союзників у Другій світовій війні. Принцеса Кейт була відсутня на заході, оскільки її щоденник заходів на цей рік повністю порожній через те, що Кетрін проходить лікування від раку і невідомо, коли лікарі дозволять їй повернутися до роботи.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

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