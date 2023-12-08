Принц явно напружений: експертка проаналізувала мову тіла Вільяма та Кейт на нещодавньому заході

Експертка з мови тіла оцінила нещодавній новий портрет короля Чарльза, королеви Камілли, принца Вільяма та принцеси Кетрін і заявила, що вираз обличчя принца Уельського видавав його справжній емоційний стан.

На новій офіційній королівській фотографії з прийому для дипломатичного корпусу, який пройшов у Букінгемському палаці, принц Вільям має трохи знервований вигляд, вважає експертка.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс сказала, що вираз обличчя Вільяма може натякати на "внутрішню напругу або навіть гнів".

"Вираз обличчя і особливо вираз очей, як правило, більш показові з точки зору емоційного стану. Вільям і Кейт вселяють певний оптимізм, і у виразі обличчя Вільяма є частка гумору, хоча, схоже, він набув рис злегка стиснутих зубів, коли усміхається, що говорить про внутрішню напругу або навіть гнів", пише express.

Коментуючи загальну фотографію, експертка додала:

"Пози тіла і тонкі кути тут підтверджують ідею єдності, що триває. Чарльз і його старший син стоять пліч-о-пліч, і їх дзеркальний нахил голови всередину сигналізує про врівноважене мислення і про необхідність зайняти узгоджену позицію. Камілла і Кейт обидві близькі зі своїми чоловіками, Чарльзом та Вільямом, що є ще одним дзеркальним сигналом підтримки.

Король Чарльз та королева Камілла, принц та принцеса Уельські під час прийому для членів дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці в Лондоні / Фото: Getty Images

Вільям та Кейт також копіюють пози одне одного. Вільям тримає складені руки перед тулубом, а пальці Кейт злегка стикаються, що вказує на відсутність напруги", — коментує Джуді.

Напруга в королівській сім'ї знову виникла після того, як вийшла книжка Оміда Скобі "Фінал", в ній він назвав двох "королівських расистів", які, власне, і присутні на знімку.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

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