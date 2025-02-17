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Принц Йоагім та принцеса Марі разом із принцом Гаррі були помічені на волейболі під час Invictus Games

Принц Йоагім та принцеса Марі разом із принцом Гаррі були помічені на волейболі під час Invictus Games

Принц Гаррі, принцеса Марі та принц Йоагім / Фото: Getty Images

Данський принц Йоагім та його дружина принцеса Марі відвідали Ігри Invictus 2025 у Ванкувері.

Разом із принцом Гаррі, засновником цих "Ігор", вони подивилися гру у волейбол у конференц-центрі Ванкувера. Дружина принца Гаррі, Меган Маркл, яка п'ять днів була разом із принцом у Канаді, раніше повернулася до дітей у США.

Данський королівський палац поділився подробицями поїздки молодшого брата короля Фредеріка X.

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"Під час відвідин Invictus Games у Канаді Їх Королівські Високості принц Йоагім та принцеса Марі відвідали тренування для учасників, які представляють Данію на Invictus Games.

День розпочався із зустрічі з командою веслярів, де принц та принцеса мали змогу привітати веслярів та поспостерігати за деякими етапами їхніх тренувань. Пізніше вдень відбувся візит волейбольної команди, де принц і принцеса зустрілися з гравцями і уважно спостерігали за їхньою підготовкою", — йдеться у повідомленні.

Принц Гаррі, принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images
Принц Гаррі, принцеса Марі та принц Йоагім / Фото: Getty Images

Марі та її чоловік Йоагім були одягнені у червоні куртки із символікою данської команди. У принцеси було розпущене волосся, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Нагадаємо, 6 лютого принцеса Марі відсвяткувала 49-річчя. Ми розповідали десять фактів про другу дружину данського принца Йоагіма.

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