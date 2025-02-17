Принц Йоагім та принцеса Марі разом із принцом Гаррі були помічені на волейболі під час Invictus Games

Данський принц Йоагім та його дружина принцеса Марі відвідали Ігри Invictus 2025 у Ванкувері.

Разом із принцом Гаррі, засновником цих "Ігор", вони подивилися гру у волейбол у конференц-центрі Ванкувера. Дружина принца Гаррі, Меган Маркл, яка п'ять днів була разом із принцом у Канаді, раніше повернулася до дітей у США.

Данський королівський палац поділився подробицями поїздки молодшого брата короля Фредеріка X.

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"Під час відвідин Invictus Games у Канаді Їх Королівські Високості принц Йоагім та принцеса Марі відвідали тренування для учасників, які представляють Данію на Invictus Games.

День розпочався із зустрічі з командою веслярів, де принц та принцеса мали змогу привітати веслярів та поспостерігати за деякими етапами їхніх тренувань. Пізніше вдень відбувся візит волейбольної команди, де принц і принцеса зустрілися з гравцями і уважно спостерігали за їхньою підготовкою", — йдеться у повідомленні.

Принц Гаррі, принцеса Марі та принц Йоагім / Фото: Getty Images

Марі та її чоловік Йоагім були одягнені у червоні куртки із символікою данської команди. У принцеси було розпущене волосся, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Нагадаємо, 6 лютого принцеса Марі відсвяткувала 49-річчя. Ми розповідали десять фактів про другу дружину данського принца Йоагіма.

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