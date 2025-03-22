Принц Йорданії показав рідкісні світлини своєї дочки: фото опубліковані на честь особливого свята

День матері на Близькому Сході святкуєть 21 березня.

На серії фотографій, які принц опублікував у Instagram, королева Ранія тримає на руках свою восьмимісячну онучку принцесу Іман, тоді як її батько з любов'ю дивиться на них обох. На другому знімку Іман тримає принцеса Раджва - мама дівчинки. У спадкового принца та принцеси перша дитина народилася 3 серпня 2024 року.

Фото: Instagram кронпринца Хусейна

"Моїй любій мамі та коханій і люблячій дружині, ваша присутність наповнює наше життя радістю, а ваша любов — справжній сенс жертовності. З Днем матері", — підписав він фото.

Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Це перший День матері для принцеси Раджви від народження принцеси Іман, що робить цю подію ще більш значущою.

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