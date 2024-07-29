Принц Жак позіхав, а принцеса Габріелла сумувала: діти княгині Шарлін побували на Олімпіаді

В Парижі тривають Олімпійські ігри.
Княже подружжя Монако взяло із собою дітей – 9-річних близнюків принца Жака та принцесу Габріеллу на Олімпійські ігри до Парижа.
Принц Жак мав дуже елегантний вигляд у синьому костюмі та білій сорочці у поєднанні з синьою краваткою на церемонії відкриття Олімпіади. Його сестра принцеса Габріелла була трохи сумною і вдягненою у молочно-білу сукню з принтом сердець із тонким поясом на талії від Dolce & Gabbana. У дівчинки було розпущене волосся, на шиї був ланцюжок з хрестиком, а у вухах золоті сережки-цвяшки. Її брата зазнімкували якраз у той момент, коли він позіхав.
Батьки принца та принцеси також були присутні на трибунах цього дня. Княгиня Шарлін була в пошитому на замовлення комбінезоні Louis Vuitton, туфлях Gianvito Rossi та з сережки з діамантами у вухах. Також княгиня мала нову зачіску, вона, схоже, відрощує волосся.
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