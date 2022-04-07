Принца Чарльза не хочуть бачити королем Великої Британії

Нещодавно серед британців провели опитування, люди висловилися, кого бачать у ролі майбутнього монарха.

Згідно з опитуванням, майже половина британців вважає, що принцу Чарльзу варто відійти убік і дозволити своєму старшому синові принцу Вільяму стати королем після смерті королеви Єлизавети II.

Дослідження Ipsos показало, що 42% людей вважають, що спадкоємець престолу повинен відійти убік, щоб Вільям зайняв трон. І лише 24% вважають, що принц Уельський не повинен віддавати престол, на який чекає так довго. 29% заявили, що не турбуються про це взагалі, пише Mirror.

Принц Чарльз / Getty Images

Тим не менш, дослідження також показує, що 48% людей у Великій Британії, як і раніше, вірять, що Чарльз зробить свою роботу добре, в порівнянні з 19%, які вважають, що він буде поганим королем і 27%, які думають, що він буде робити свою роботу не добре, і не погано.

Принц Чарльз та принц Вільям з дружинами / Getty Images

Королева Єлизавета II, яка цього місяця відсвяткує 96-річчя, не планує передавати престол синові Чарльзу і продовжить виконувати свої королівські обов'язки, схоже, до самої смерті. Проте, її спадкоємці і старші члени королівської сім'ї — Чарльз з дружиною Каміллою, і Вільям з дружиною Кетрін, тепер все більше братимуть на себе обов'язки монархині.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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