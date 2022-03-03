Принца Чарльза під час візиту до Вінчестера зустрічали з українськими прапорцями

Принца Чарльза під час візиту до Вінчестера зустрічали з українськими прапорцями

Про Україну зараз говорять у всьому світі. Люди підтримують наш народ у цій страшній війні.

Сьогодні принц Уельський Чарльз зустрічається з представниками громадськості під час візиту до Вінчестера, щоб оглянути нещодавно відкриту статую Лікориції Вінчестерської та офіційно відкрити Ковчег у Вінчестері. Його зустрічала публіка, яка тримала в руках прапорці України. Серед людей, які прийшли привітати спадкоємця трону, були й діти.

Принц Чарльз / Getty Images

Діти із прапорцями на честь платинового ювілею королеви, а також із українськими прапорцями спостерігали за тим, як приїхав принц Чарльз.

Діти з прапорцями / Getty Images

Сам принц Уельський та його дружина Камілла раніше відвідали український католицький собор Святого Сімейства у Лондоні. Разом із послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком принц Чарльз та герцогиня Камілла зустрілися з гостями, включаючи лідерів української громади та волонтерів, які допомагають гуманітарним зусиллям. Біля вівтаря Українського католицького собору Їхні Королівські Високості запалили свічку і поклали соняшники, національну квітку-символ України.

Принц Чарльз та Камілла / Getty Images

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