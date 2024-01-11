Принца Гаррі було названо "живою легендою" і він з'явиться на церемонії в Беверлі-Гіллз

"Принц Гаррі буде введений до Зали слави живих легенд авіації, приєднавшись до інших авіаторів, які зробили "значний внесок в аерокосмічну галузь", включаючи Базза Олдріна та Ніла Армстронга", — написав про це у своєму акаунті X неофіційний біограф Гаррі та Меган - Омід Скобі, автор скандальної книжки про британську королівську родину "Фінал".

Герцог Сассекський удостоєний звання легенди авіації завдяки своєму досвіду польотів як пілота британської армії. Він має за плечима десять років військового досвіду. Двічі Гаррі був в Афганістані, де брав участь у кількох бойових вильотах, а також брав участь у навчальних місіях у Великій Британії, США та Австралії, пише express.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принцу вручать нагороду на 21-й щорічній церемонії вручення премії "Живі легенди авіації" у Каліфорнії, яку вестиме Джон Траволта. Поки що не повідомляється, чи супроводжуватиме чоловіка цього дня Меган Маркл.

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