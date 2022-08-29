Принца Гаррі назвали "розпещеним": герцога Сассекського знову критикують

Герцог Сассекський знову піддався різкій критиці за те, що використав приватний джет для пересування.

Минулого тижня британського принца Гаррі сфотографували під час гри у поло. Відомо, що на гру принц полетів приватним літаком зі свого будинку в Каліфорнії до Аспена, штат Колорадо. І за це був розкритикований Каррен Брейді.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Член Палати лордів Великої Британії висловила невдоволення тим, як 37-річний герцог Сассекський вирушив на турнір з поло, в якому він грав після того, як прибув на гру приватним літаком, пише express.

Каррен не стримувалася, назвавши герцога "розпещеним", після того, як з'ясувалося, що він сів на приватний літак, щоб вирушити на турнір із поло.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Розпещений принц вилетів з Каліфорнії на приватному літаку вартістю 7,6 мільйона фунтів стерлінгів, але літак простояв на злітній смузі протягом 30 хвилин. Політ почався після того, як двоє помічників винесли його спорядження для поло і завантажили його. Ось вам і людина з народу", — написала вона у своїй колонці для The Sun.

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Відомо, що принцу Гаррі запропонували підвезти його літаком, який вже доставляв учасників на турнір. Гаррі раніше вже розповідав, чому інколи використовує приватні літаки, після негативної реакції публіки. А 2019 року він заявив, що "99 відсотків" його рейсів є комерційними.

Також відомо, що після турніру Гаррі повернувся до Каліфорнії комерційною авіакомпанією.

Нагадаємо, цього разу компанію на турнірі Меган Гаррі не склала, але з ним був його давній друг Начо Фігерас — аргентинський гравець у поло, та його дружина Дельфіна Блак'є. Начо також взяв участь у турнірі.

Начо Фігерас та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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