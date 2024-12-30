Принца Гаррі та Меган Маркл запрошували на свята до Британії: стало відомо хто це зробив

Принц Гаррі та Меган Маркл провели Різдво з дітьми у своєму будинку в Монтесіто.

Король Чарльз III вирішив не надсилати запрошення синові Гаррі та його сім'ї приєднатися до королівських родичів у Сандрінгемі, оскільки це викликало б незручність в інших членів сім'ї. Але, відомо, що знайшлася людина, яка таки вислала Сасекським запрошення.

Дядько принца Гаррі (молодший брат його матері Діани) граф Чарльз Спенсер запросив подружжя Сассекських з дітьми провести Різдво у Великій Британії. Гаррі та його дружина відмовилися від цієї ідеї, оскільки Меган хотіла, щоб у її дітей залишилися спогади про Різдво в їхньому будинку в Монтесіто, де вони жили відтоді, як 2020 року залишили статус старших членів королівської родини та переїхали до Америки.

Кейт і Вільям, Гаррі і Меган на Різдво в Сандрінгем 2018 року / Фото: Associated Press

Королівська біографка Інгрід Сьюард розповіла виданню The Mirror: "Гаррі та Меган були запрошені на Різдво до Елторпа до дядька Чарльза, нині графа Спенсера, але вирішили залишитися в Каліфорнії".

Зазначимо, що Різдво 2024 року стало для принца Гаррі шостим за межами Великої Британії, останній святковий сезон він провів у Сандрінгемі 2018 року — в рік свого весілля з Меган Маркл.

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