Принца Гаррі та принцесу Євгенію сфотографували вчора на Суперкубку

Між принцом Гаррі та його кузиною принцесою Євгенією, як і раніше, добрі стосунки. Про це свідчать нові знімки, що потрапили до соцмереж.

Вчора, герцог Сассекський дивився Суперкубок у Лос-Анджелесі разом із принцесою Євгенією та безліччю голлівудських зірок, включаючи Кендал Дженнер, Jay-Z, Джастіна Бібера, Раяна Рейнольдса та інших знаменитостей.

37-річного Гаррі заскочили на трибунах на стадіоні SoFi разом із сестрою Євгенією, вони дивилися гру між командами "Лос-Анджелес Ремс" та "Цинциннаті Бенгалс" (перші обіграли других з рахунком 23–20 у четвертій чверті на Суперкубку LVI). Дружина Гаррі — Меган — на стадіоні не була поміченою, ймовірно, вона залишилася вдома з дітьми.

Принц Гаррі та принцеса Євгена були заскочені у приватній ложі на стадіоні, обидвоє були у масках. Їхня присутність не залишилася непоміченою фотографами, на сторінці НФЛ Великої Британії в твітері поділилися фотографією, під якою написано: "Принц Гаррі та принцеса Євгенія на #SBLVI".

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