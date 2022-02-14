Принца Гаррі та принцесу Євгенію сфотографували вчора на Суперкубку

Між принцом Гаррі та його кузиною принцесою Євгенією, як і раніше, добрі стосунки. Про це свідчать нові знімки, що потрапили до соцмереж.
Вчора, герцог Сассекський дивився Суперкубок у Лос-Анджелесі разом із принцесою Євгенією та безліччю голлівудських зірок, включаючи Кендал Дженнер, Jay-Z, Джастіна Бібера, Раяна Рейнольдса та інших знаменитостей.
37-річного Гаррі заскочили на трибунах на стадіоні SoFi разом із сестрою Євгенією, вони дивилися гру між командами "Лос-Анджелес Ремс" та "Цинциннаті Бенгалс" (перші обіграли других з рахунком 23–20 у четвертій чверті на Суперкубку LVI). Дружина Гаррі — Меган — на стадіоні не була поміченою, ймовірно, вона залишилася вдома з дітьми.
Prince Harry і Princess Eugenie в будинку на #SBLVI pic.twitter.com/uKyIdqIFmE— NFL UK (@NFLUK) February 14, 2022
Принц Гаррі та принцеса Євгена були заскочені у приватній ложі на стадіоні, обидвоє були у масках. Їхня присутність не залишилася непоміченою фотографами, на сторінці НФЛ Великої Британії в твітері поділилися фотографією, під якою написано: "Принц Гаррі та принцеса Євгенія на #SBLVI".
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