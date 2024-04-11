Принца Вільяма з мамою його дружини принцеси Кейт помітили у пабі в Норфолку

Відомо, що Вільям та його дружина Кейт разом із трьома дітьми проводять весняні канікули у своєму маєтку Анмер-гол у Норфолку. І передбачається, що Керол Міддлтон живе зараз разом з ними і допомагає Уельським із трьома дітьми, поки її дочка лікується від раку.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

За словами редактора Daily Mail Річарда Ідена, принца Уельського помітили на відпочинку у вихідні з Керол. "Мені сказали, що на вихідних він заглянув до пабу у Північному Норфолку зі своєю тещею, яка, як кажуть, гостювала у принца та принцеси Уельських на Великдень", — йдеться у повідомленні express. Відвідувач пояснив, що візит був дуже "скромним", додавши: "Він просто увійшов до пабу і пройшов через нього. Схоже, він був із Керол Міддлтон".

Не секрет, що 69-річна Керол Міддлтон обожнює своїх онуків і часто допомагає дочці Кетрін відвозити дітей до школи, а також надає іншу підтримку у цей важкий для сім'ї період.

Керол Міддлтон з дочкою Кетрін / Фото: Getty Images

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