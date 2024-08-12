Принцеса Алексія переїжджає з Нідерландів: дочка королеви Максими навчатиметься в іншій країні

Середня дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра визначилася, де продовжить своє навчання.

19-річна принцеса Нідерландів Алексія за кілька тижнів розпочне навчання в Університетському коледжі Лондона, щоб вивчати науку та інженерію для соціальних змін.

За даними NL Times, принцеса ухвалила рішення в останню мить, записавшись на кілька різних курсів у різних університетах. Відомо також, що вона розглядала Університет Гронінгена у Нідерландах.

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Це не перша подорож принцеси Алексії до Великої Британії. Від 2021 до 2023 рік Алексія навчалася в United World College of the Atlantic в Уельсі, слідуючи стопами свого батька короля Віллема-Олександра. Там же навчалися і обидві іспанські принцеси Леонор та Софія.

Королева Максима, король Віллем-Олександр та їхня середня дочка принцеса Алексія на випускному з коледжу в Уельсі / Фото: Twitter Нідерландської королівської родини

За даними Hello! закінчивши коледж, принцеса Алексія взяла перерву на рік. Обговорюючи свої плани на рік відпочинку, вона сказала: "Трохи подорожей, роботи та всяких речей".

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, спадкоємиця нідерландського трону — принцеса Катаріна-Амалія навчається в університеті в Амстердамі, де вона вивчає політику, психологію, право та економіку.

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