Принцеса Анна не приїхала з королівською сім'єю до Сандрінгема: стала відома причина її відсутності

Зазвичай королівська принцеса ніколи не пропускає таких заходів. Але вчора її не було в Сандрінгемі. Стало відомо, що Анна змушена була пропустити сімейний захід через застуду.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Від початку 2022 року принцеса Анна виконала 214 королівських зобов'язань і була названа королівською особою, що працювала найбільше за рік. І лише невелика застуда завадила їй приєднатися до решти членів сім'ї, які приїхали до Сандрінгема. Анна була відсутня і на різдвяному концерті, організованому принцесою Уельською у Вестмінстерському абатстві, який відбувся за десять днів до Різдва.

Зазначимо, різдвяна ранкова служба в церкві Святої Марії Магдалини у маєтку Норфолк стала королівською традицією, і покійна монархиня залишалася на канікулах у Сандрінгемі аж до початку лютого. Як робитиме її наступник король Чарльз III - поки що невідомо, але раніше вже повідомлялося, що вони з Каміллою також планують невеликий відпочинок у Сандрінгемі.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

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