Принцеса Анна носить у сумці улюблений фрукт: що це і навіщо вона це робить

Королівська принцеса полюбляє здорову і багату на вітаміни їжу ситним і вишуканим стравам, а ще завжди носить із собою в сумці перекус.

Свій день принцеса Анна розпочинає з фруктів, а саме з бананів. Любить Анна дуже стиглі банани, які полюбляє їсти столовими приборами. Про це розповів королівський шефкухар Даррен Макгрейді.

"Принцеса Анна завжди їла банани майже чорні — перестиглі — тому що вони легше перетравлюються", — розповідав колишній королівський шеф. "Коричневі банани солодші, бо крохмаль і хлорофіл у плодах розпалися на цукор", — говорив він.

А дочка принцеси Анни - Зара Тіндалл - якось сказала, що її мати завжди носить із собою у сумці ківі. Все тому, що в ківі більше вітаміну С, ніж в апельсині та багато вітаміну К, пише express.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Тож найчастіше принцеса Анна перекушує саме фруктами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який улюблений перекус принцеси Уельської.

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