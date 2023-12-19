Принцеса Анна представила свою різдвяну листівку

Цього року Анна та Тімоті відсвяткували 31-у річницю від дня свого весілля. Це другий шлюб принцеси Анни, за сера Тімоті вона вийшла заміж 12 грудня 1992 в Шотландії.

Принцеса Анна та Тімоті Лоренс, весілля 12 грудня 1992 року / Фото: Associated Press

Фото було взято з форуму Reliant Motor Club у Facebook і опубліковано в соціальній мережі X. На ньому королівська принцеса зображенау у білому короткому жакеті з чорним окантуванням, у неї її фірмова зачіска, а на обличчі макіяж із яскравою помадою. Її чоловік зображений поруч із нею, він у класичному чорному костюмі, білій сорочці та краватці.

Princess Anne and Sir Tim Laurence's 2023 Christmas card so lovely



Їх 31st wedding anniversary is next Tuesday (12th)!



Photo from the Reliant Motor Club Forum на Facebook pic.twitter.com/XpbmuW7wNp — Aimee ‍♀️ (@fairies_daisies) December 9, 2023

Також нещодавно свою листівку представили король Чарльз III та королева Камілла. Вони обрали фото зі своєї коронації у травні 2023 року.

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