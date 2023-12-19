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Принцеса Анна представила свою різдвяну листівку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Принцеса Анна представила свою різдвяну листівку

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

На фото Її королівська Високість зазнімкована зі своїм чоловіком сером Тімоті Лоуренсом.

Цього року Анна та Тімоті відсвяткували 31-у річницю від дня свого весілля. Це другий шлюб принцеси Анни, за сера Тімоті вона вийшла заміж 12 грудня 1992 в Шотландії.

Принцеса Анна та Тімоті Лоренс, весілля 12 грудня 1992 року / © Associated Press
Принцеса Анна та Тімоті Лоренс, весілля 12 грудня 1992 року / Фото: Associated Press

Фото було взято з форуму Reliant Motor Club у Facebook і опубліковано в соціальній мережі X. На ньому королівська принцеса зображенау у білому короткому жакеті з чорним окантуванням, у неї її фірмова зачіска, а на обличчі макіяж із яскравою помадою. Її чоловік зображений поруч із нею, він у класичному чорному костюмі, білій сорочці та краватці.

Також нещодавно свою листівку представили король Чарльз III та королева Камілла. Вони обрали фото зі своєї коронації у травні 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
140
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