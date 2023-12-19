Принцеса Анна представила свою різдвяну листівку

На фото Її королівська Високість зазнімкована зі своїм чоловіком сером Тімоті Лоуренсом.
Цього року Анна та Тімоті відсвяткували 31-у річницю від дня свого весілля. Це другий шлюб принцеси Анни, за сера Тімоті вона вийшла заміж 12 грудня 1992 в Шотландії.
Фото було взято з форуму Reliant Motor Club у Facebook і опубліковано в соціальній мережі X. На ньому королівська принцеса зображенау у білому короткому жакеті з чорним окантуванням, у неї її фірмова зачіска, а на обличчі макіяж із яскравою помадою. Її чоловік зображений поруч із нею, він у класичному чорному костюмі, білій сорочці та краватці.
Princess Anne and Sir Tim Laurence's 2023 Christmas card so lovely— Aimee ♀️ (@fairies_daisies) December 9, 2023
Їх 31st wedding anniversary is next Tuesday (12th)!
Photo from the Reliant Motor Club Forum на Facebook pic.twitter.com/XpbmuW7wNp
Також нещодавно свою листівку представили король Чарльз III та королева Камілла. Вони обрали фото зі своєї коронації у травні 2023 року.
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