Принцеса Анна розкрила кумедне прізвисько короля Чарльза III: як воно звучить

Королівська принцеса і король дуже близькі, різниця між ними лише 21 місяць і все життя вони йдуть пліч-о-пліч.

У новому документальному фільмі ВВС "Чарльз III: Рік коронації", в якому розповідається про 12 місяців життя короля і особливу увагу приділяють його коронації, принцеса Анна розкрила, як називає Чарльза в невимушеній обстановці. І це прізвисько звучить – "Старий Бін".

Чому саме так звучить прізвисько Чарльза і коли саме принцеса Анна почала називати так брата, не повідомляється.

Принцеса Анна та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше принцеса Анна хвалила дружину короля Чарльза, коли говорила, що їй чудово вдається виконувати її роль і роботу. Королівська принцеса раніше не дуже любила королеву Каміллу, але зараз заявляє, що дружина короля Чарльза III досягла успіху у своїй королівській ролі.

Принцеса Анна та королева Камілла / Фото: Associated Press

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