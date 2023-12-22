Принцеса Анна розповіла, що найбільше непокоїло королеву Єлизавету II перед її смертю

Принцеса Анна розповіла, що її мати побоювалася логістичних проблем на своєму похороні, якщо вона помре в Шотландії. Єлизавета II була стурбована тим, що її смерть у Шотландії може створити труднощі для чиновників, які планують її похорон.

73-річна принцеса Анна також сказала, що завдяки щасливому випадку вона була в Балморалі до смерті Єлизавети у вересні минулого року.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

"Я думаю, був момент, коли вона відчула, що їй буде важче, якщо вона помре в Балморалі. І я думаю, що ми намагалися переконати її, що це не повинно бути частиною процесу ухвалення рішень. Тому я сподіваюся, що вона відчула, що зрештою це було правильно", — розповіла принцеса, пише express.

Нагадаємо, королівські придворні також мали план на випадок, якщо королева Єлизавета II помре в будь-якій іншій своїй резиденції. А операція її державного похорону мала назву "Лондонський міст".

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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