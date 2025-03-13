Принцеса Анна та її колишній бойфренд повторили образи на Челтнемському фестивалі

Королівська принцеса Анна відвідала третій день перегонів у Челтнемі.
74-річна мати Зари Тіндалл з'явилася на Челтнемському фестивалі у довгому двобортному червоному пальті, яке вперше одягла 27 років тому. Саме в ньому принцеса вперше з'явилася під час відвідин зоологічного парку Марвелл у Гемпширі в травні 1997 року.
Принцеса цього разу доповнила образ чорним хутряним капелюхом, замшевими високими чоботами на підборах, чорними шкіряними рукавичками та рожевим шарфом на шиї.
Що цікаво, у березні минулого року принцеса Анна приїжджала на іподром у Челтнемі у тому самому образі. Тоді це був четвертий день – День золотого кубка Челтнемського фестивалю.
До речі, не лише принцеса Анна повторила образ на Челтнемі. Колишній чоловік королеви Камілли — Ендрю Паркер-Боулз (він також був бойфрендом Анни в молодості), приїхав у другий день перегонів у такому самому костюмі, в якому був на Челтнемі 2024 року.
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