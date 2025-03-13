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Принцеса Анна та її колишній бойфренд повторили образи на Челтнемському фестивалі

Принцеса Анна та її колишній бойфренд повторили образи на Челтнемському фестивалі

Принцеса Анна на Челтнемі 2025 року / Фото: Getty Images

Королівська принцеса Анна відвідала третій день перегонів у Челтнемі.

74-річна мати Зари Тіндалл з'явилася на Челтнемському фестивалі у довгому двобортному червоному пальті, яке вперше одягла 27 років тому. Саме в ньому принцеса вперше з'явилася під час відвідин зоологічного парку Марвелл у Гемпширі в травні 1997 року.

Принцеса Анна під час відвідування зоологічного парку Марвелл у Хемпширі у травні 1997 року / © Getty Images
Принцеса Анна під час відвідування зоологічного парку Марвелл у Хемпширі у травні 1997 року / Фото: Getty Images

Принцеса цього разу доповнила образ чорним хутряним капелюхом, замшевими високими чоботами на підборах, чорними шкіряними рукавичками та рожевим шарфом на шиї.

Принцеса Анна на Челтнемі 2025 року / © Getty Images
Принцеса Анна на Челтнемі 2025 року / Фото: Getty Images

Що цікаво, у березні минулого року принцеса Анна приїжджала на іподром у Челтнемі у тому самому образі. Тоді це був четвертий день – День золотого кубка Челтнемського фестивалю.

Принцеса Анна у Челтнемі 2024 року / © Getty Images
Принцеса Анна у Челтнемі 2024 року / Фото: Getty Images

До речі, не лише принцеса Анна повторила образ на Челтнемі. Колишній чоловік королеви Камілли — Ендрю Паркер-Боулз (він також був бойфрендом Анни в молодості), приїхав у другий день перегонів у такому самому костюмі, в якому був на Челтнемі 2024 року.

Королева Камілла та Ендрю Паркер-Боулз на Челтнемі 2025 року / © Getty Images
Королева Камілла та Ендрю Паркер-Боулз на Челтнемі 2025 року / Фото: Getty Images
Ендрю Паркер-Боулз та принцеса Анна на перегонах у Челтнемі 2024 року / © Getty Images
Ендрю Паркер-Боулз та принцеса Анна на перегонах у Челтнемі 2024 року / Фото: Getty Images

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