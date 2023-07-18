Принцеса Анна уникає Вімблдону: стало відомо чому

Королівська принцеса обожнює кінні перегони та все, що пов'язане з кіньми, але не любить теніс. Так само, як не любила його і її мати королева Єлизавета II.

І хоча Єлизавета II стала покровителькою популярного тенісного турніру 1952 року, за всі 70 років свого правління вона відвідала його лише чотири рази, тому що їй не подобався цей вид спорту, розповіла про це письменниця Тереза ​​Паддінгтон, пише express.

Принц Філіп та його дев'ятирічна дочка принцеса Анна виходять з гелікоптера після того, як він доставив їх на чемпіонат з тенісу Вімблдон в Лондоні, Англія, 1 липня 1960 року. / Фото: Associated Press

Виявляється, що 72-річна дочка королеви – принцеса Анна, теж не любить теніс і тому дуже рідко з'являється на Вімблдоні. Хоча 1969 року навіть вручала переможниці Енн Джонс титул у жіночому одиночному розряді. Анні тоді було 18 років.

Принцеса Анна на Вімблдоні, 1969 рік / Фото: Getty Images

Натомість королівська принцеса є пристрасною шанувальницею регбі і від 1986 року є покровителькою Шотландського союзу регбі.

А ось дочка принцеси Анни — Зара Тіндалл зі своїм чоловіком Майком охоче щороку відвідують Вімблдонський тенісний чемпіонат.

Зара і Майк Тіндалли на Вімблдоні / Фото: Getty Images

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