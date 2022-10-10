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Принцеса Анна успадкувала особливі прикраси своєї матері королеви Єлизавети II

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Принцеса Анна успадкувала особливі прикраси своєї матері королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II та принцеса Анна / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Минулого тижня королівська принцеса завітала до США з візитом, про який так мало говорили в пресі. Сестра короля Чарльза виконувала свої обов'язки, відвідавши Англомовний союз у Нью-Йорку.

На публічному заході Її Високість з'явилася у перлинному намисті з трьох ниток та перлинних сережках, які носила її мати Єлизавета II. Ці прикраси були подарунком Єлизаветі від її батька короля Георга VI, діда принцеси Анни. Знімками у соцмережах поділилася фотографиня Джой Мелоун, яка і зробила фото.

Відомо, що королеву Єлизавету II навіть поховали в одних із її перлинних сережок, так вона любила ці прикраси. Принцеса Анна одягла прикраси матері, віддавши шану покійній монархині.

Раніше ми розповідали докладніше, кому дістануться прикраси Єлизавети ІІ після її смерті. Монархиня, нагадаємо, померла 8 вересня 2022 року у Балморалі, у Шотландії.

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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