Принцеса Анна в бірюзовому пальті, а герцогиня Софі у сукні з квітами: родички короля на прийомі у палаці

Принцеса Анна та герцогиня Единбурзька Софі зібралися на прийомі у Букінгемському палацу в Лондоні.

73-річна королівська принцеса та 59-річна герцогиня вітали гостей на прийомі на честь ветеранів корейської війни, який вони влаштували від імені короля Чарльза ІІІ.

Сам монарх також зранку привітав усіх, хто зібрався в Букінгемському палаці, після чого був помічений фотографами дорогою до Кларенс-гауса.

Світлинами поділилися в Instagram.

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"Король зустрівся з ветеранами Корейської війни в Букінгемському палаці, щоб відзначити 70 років від дня підписання перемир'я, що поклало край конфлікту.

60 000 людей з усієї Британії та Співдружності взяли участь у війні, 1100 людей загинули.

Пізніше сьогодні у палаці буде прийом королівської принцеси та герцогині Единбурзької від імені Його Величності на честь річниці "Забутої війни", — йшлося в повідомленні.

Принцеса Анна сьогодні була в бірюзовій сукні, сережках-висячках із перлинами, також у неї на шиї було перлинне кольє з трьох ниток, а на грудях брошка у вигляді серця. Принцеса зібрала волосся у зачіску, нафарбувала губи яскравою помадою та доповнила образ лакованою сумкою, яку тримала під пахвою.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька одягла сукню кольору морської хвилі з дрібним квітковим принтом, була в сережках-висячках з жовтим камінням і кілька різних браслетів одягла на зап'ястя. Волосся Софі зібрала шпилькою і зробила макіяж.

Принцеса Анна та герцогиня Софі / Фото: Getty Images

А буквально днями принцеса Анна відвідувала Дублін, де побувала на чемпіонаті з регбі.

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