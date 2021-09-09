Принцеса Анна в жовтому жакеті, а графиня Софі — в спідниці плісе: королівські особи відвідали виставку

Королівська принцеса Анна не припиняла багато працювати і влітку, але восени її графік став ще більш насиченим.

71-річна дочка королеви Єлизавети II разом з графинею Вессекською Софі відвідали виставку Westmorland County Show в Круклендсі, Камбрія.

Принцеса одягла жовтий жакет поверх сукні в квітковий принт, пришпилила до нього золоту брошку, одягла золоті сережки і прикрасу на шию. Анна зробила свою улюблену зачіску і нанесла трохи макіяжу на обличчя, акцентувавши увагу на губах. На плечі у Її Високості висіла невелика сумка на ланцюжку.

Графиня Софі і принцеса Анна / Getty Images

Графиня Софі була в рожевій блузці з рюшами на горловині, білій спідниці-плісе і жакеті у велику клітинку. Під пахвою у Софі був темно-зелений клатч, у вухах — золоті сережки, а волосся вона зібрала широкої гумкою.

Графиня Софі і принцеса Анна / Getty Images

Обидві королівські особи, судячи з фото, чудово проводили час, вони багато усміхалися і спілкувалися з присутніми гостями.

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