Принцеса Анна відтворила свій образ 50-річної давності: який він має вигляд

Королівська принцеса та дочка покійної королеви Єлизавети II – прихильниця сталого розвитку, як і її брат король Чарльз III.
Вихідними принцеса Анна відвідала стадіон "Мюррейфілд" в Единбурзі, підтримавши збірну Шотландського союзу регбі на матчі шести націй Шотландія — Італія.
На спортивному заході вона була одягнена в елегантне коротке пальто у клітинку темно-синього кольору та широкі штани того ж кольору. Це вбрання Анни було дуже схоже на те, яке принцеса носила понад п'ять десятиліть тому 1970-го.
Пальто принцеси майже ідентичне тому, що одягала тоді 19-річна Анна. Це видно на знімку Анни та її брата Чарльза, зробленому в лютому 1970 року на території Сандрінгемського палацу перед поїздкою до Австралії та Нової Зеландії.
Нагадаємо, раніше ми показували вам образ, як принцеса Анна з'явилася на банкеті у сукні, яку носила 37 років тому.
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