Принцеса Анна відвідала благодійну вечірку у садах Букінгемського палацу

Королівська принцеса Анна відвідала щорічну вечірку у саду Not Forgotten Association у Букінгемському палаці в Лондоні.

Дочка королеви Єлизавети II є покровителькою благодійної організації "Not Forgotten Association", яка працює у трьох напрямках: організація розваг, дозвілля та відпочинку для поранених чи хворих, а також колишніх військовослужбовців – чоловіків та жінок з інвалідністю.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Принцеса мала чудовий вигляд у бузковому пальті з квітами, в тон якому підібрала сукню, капелюх і навіть відтінок помади.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

На заході Анна з'явилася у супроводі віцеадмірала сера Тіма Лоуренса, було на вечірці понад 3000 гостей з військових організацій, благодійних організацій та будинків для людей похилого віку.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Асоціація була заснована 1920 року, а перша вечірка у саду відбулася 1921 року. Її першою покровителькою була Марія Великобританська — третя дитина та єдина дочка короля Георга V та королеви Марії Текської. Її заступницею стала принцеса Анна.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Позавчора, нагадаємо, принцеса Анна брала участь в іншій садовій вечірці разом зі своїм братом принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою.

Принцеса Анна, принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

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