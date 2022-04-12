Принцеса Анна вирушила в тур на честь платинового ювілею своєї матері Єлизавети ІІ

Принцеса Анна вирушила в тур на честь платинового ювілею своєї матері Єлизавети ІІ

Королівська принцеса Анна здійснює тур Австралією та Папуа-Новою Гвінеєю разом зі своїм чоловіком Тімом Лоуренсом. Він присвячений платиновому ювілею королеви Єлизавети II.

Сьогодні принцеса Анна із чоловіком Тімоті відвідала село Хануабада на околиці Порт-Морсбі. Принцесі провели екскурсію під час відкриття Національного кардіологічного діагностичного центру в лікарні загального профілю Порт-Морсбі на другий день королівської поїздки до Папуа-Нової Гвінеї.

Принцеса Анна / Getty Images

Новий центр є першим у Папуа-Новій Гвінеї та буде пов'язаний з іншими спеціалізованими лікарняними службами для надання цілісного обслуговування пацієнтів.

Принцеса Анна / Getty Images

Також Анна побувала в Технічній середній школі Карітас, школи-інтернату для дівчаток на 700 учнів, що підпорядкована католицькій церкві в Порт-Морсбі.

Принцеса Анна / Getty Images

У тур подружжя прибуло від імені королеви Єлизавети II, яка, як відомо, вже давно сама не їздить у такі поїздки через похилий вік.

Принцеса Анна / Getty Images

Раніше був анонсований тур принца Чарльза та герцогині Корнуольської Камілли до Канади, він відбудеться наступного місяця.

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