Принцеса Анна знехтувала протоколом щодо королеви Камілли: що сталося

Родичі короля Чарльза III, який був відсутній на заході через хворобу, під час вітання його дружини королеви Камілли цілували її в щоки та робили реверанси. Але не всі.

Герцогиня Единбурзька Софі, увійшовши до Вестмінстерського абатства продемонструвала всі правила протоколу, привітавши Каміллу, яка вища за неї за титулом, і зробивши перед нею реверанс. А ось сестра короля – принцеса Анна, вирішила не робити реверансу перед королевою, а просто поцілувала її в щоку. Камілла також люб'язно привітала Анну.

Члени королівської сім'ї на службі до Дня Співдружності / Фото: Associated Press

Відео із заходу опублікувало видання express.

Згідно з правилами королівського протоколу, будь-хто, хто має титул Його Королівської Високості, повинен вклонитися монарху та його дружині. Втім, іноді члени сім'ї порушують це правило і, дійсно, не надають такого великого значення реверансам, як це було за правління королеви Єлизавети II.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на цю службу Камілла також одягла дуже цікаву та старовинну брошку.

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