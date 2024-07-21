Принцеса Анна знову взяла паузу в роботі: що сталося цього разу

Королівська принцеса все ще продовжує відновлюватися після травми голови і поки що не може повністю присвятити себе робочим заходам.

Нещодавно ми повідомляли, що принцеса Анна вже приступила до виконання своїх королівських обов'язків після травми та струсу мозку, яке отримала внаслідок катання на коні. Тепер стало відомо, що сестра короля Чарльза скасувала деякі королівські обов'язки наступного тижня.

19 липня принцеса Анна була присутня на офіційному відкритті нового відділення невідкладної допомоги у Королівській лікарні Вустершира. Як пише People, візит був запланованим заходом, за яким відбулася друга екскурсія на сільськогосподарський виставковий майданчик у Малверні, Вустершир, який знаходиться приблизно за годину їзди від маєтку принцеси Анни Геткомб-парк, де вона і травмувалася.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Раніше, 18 липня, стало відомо, що 73-річна принцеса Анна скасувала деякі заплановані поїздки до Шотландії та Норфолку (Англія) наступного тижня, дотримуючись рекомендацій лікарів більш виважено підійти до її повернення на постійну роботу. Анна мала відвідати маяк NLV Pharos у Шотландії 22 і 23 липня, але королівські помічники повідомили, що через великі відстані від її будинку в Глостерширі, принцеса не змогла приїхати до Шотландії в цей час.

Нагадаємо, поки принцеса Анна була в лікарні її відвідував чоловік, сер Тімоті Лоренс, який дбайливо привозив обіди, а також дочка Зара Тіндалл, її заскочили біля клініки папараці.

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