Принцеса Беатріс із чоловіком Едо відвідали фестиваль та потрапили під приціл фотографів

Подружжя заскочили папараці в компанії друзів, коли вони тепло одне одного вітали.

Принцеса Беатріс була в чорній блузці з об'ємними рукавами і короткою спідницею, через плече у неї висіла сумка на ремінці-ланцюжку, а взута була в кросівки Adidas. Волосся Беа було зібрано в пучок ззаду.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та друзями / Фото: Getty Images

Її чоловік Едо був синій сорочці, чорних джинсах і теж у кросівках, а на голові у нього була бейсболка.

Дочка пари Сієнна, ймовірно, залишилася вдома з нянею, доки її батьки вирішили трохи відпочити на музичному фестивалі.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та друзями / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час фестивалю відбувся ще один кумедний момент, пов'язаний із членами британської королівської родини. Йшлося про принца Луї Уельського, молодшого сина Кейт і Вільяма Уельських. Його фото, яке було зроблено під час Trooping the Colour королеви Єлизавети II у червні 2022 року, надрукували на великому прапорі, який хтось із гостей підняв у юрбі на фестивалі.

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