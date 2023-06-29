Принцеса Беатріс із чоловіком Едо відвідали фестиваль та потрапили під приціл фотографів

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці відвідали фестиваль у Гластонбері.
Подружжя заскочили папараці в компанії друзів, коли вони тепло одне одного вітали.
Принцеса Беатріс була в чорній блузці з об'ємними рукавами і короткою спідницею, через плече у неї висіла сумка на ремінці-ланцюжку, а взута була в кросівки Adidas. Волосся Беа було зібрано в пучок ззаду.
Її чоловік Едо був синій сорочці, чорних джинсах і теж у кросівках, а на голові у нього була бейсболка.
Дочка пари Сієнна, ймовірно, залишилася вдома з нянею, доки її батьки вирішили трохи відпочити на музичному фестивалі.
Нагадаємо, під час фестивалю відбувся ще один кумедний момент, пов'язаний із членами британської королівської родини. Йшлося про принца Луї Уельського, молодшого сина Кейт і Вільяма Уельських. Його фото, яке було зроблено під час Trooping the Colour королеви Єлизавети II у червні 2022 року, надрукували на великому прапорі, який хтось із гостей підняв у юрбі на фестивалі.
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