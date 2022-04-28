Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо відвідали Швецію з особливим візитом

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці вирушили до Швеції, де зустрілися з принцом Карлом Філіпом та його дружиною принцесою Софією.

Королівська четвірка відвідала відкриття Всесвітньої асамблеї дислексії. Знімок із заходу був розміщений в офіційному обліковому записі шведської королівської родини в Instagram. Принцеса Беатріс одягла на зустріч сукню бренду Zimmermann у квітковий принт, а її чоловік Едоардо був як завжди елегантний у темно-синьому костюмі.

Принцеса Софія також була в сукні у квітковий принт від бренду by Malina та у туфлях на підборах. А волосся уклала гарними локонами.

"Всесвітня асамблея дислексії незабаром почнеться тут, у Королівському палаці. @prinsparetstiftelse у партнерстві з @madebydyslexia запрошує акторів з усього суспільства працювати над створенням більш інклюзивного суспільства для людей з дислексією. Особлива подяка Її Королівській Високості її чоловікові Едоардо за те, що приєднався до нас", — зазначено в підписі під знімком, на якому зображені королівські особи.

Зазначимо, це перша робоча поїздка такого формату принцеси Беатріс із чоловіком Едоардо. Подія дуже важлива для обох королівських сімей, так як і Беатріс, і шведський принц Карл Філіп страждали дислексією. На заході також була присутня мати шведського принца — королева Сільвія.

Принц Карл Філіп, Едоардо Мапеллі-Моцці, королева Сільвія, принцеса Беатріс та принцеса Софія / Getty Images

На зборах благодійна організація Made By Dyslexia закликає до великомасштабних змін у тому, як із цим захворюванням мають справу у школах та на робочих місцях.

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