Принцеса Беатріс надіслала зворушливу листівку шанувальниці

Принцеса Беатріс народила дитину у вересні 2021 року, але й досі отримує подарунки від королівських шанувальників.

Так власниця магазину The Little Cardi Shop відправила в подарунок для маленької Сієнни кардиган, і їй прийшла відповідь-подяка, написана власноруч принцесою Беатріс. Власниця магазину опублікувала листівку в Instagram. На картці також був зображений відбиток ніг Сієнни, а поруч написано:

"Дуже дякую за те, що надіслали найнеймовірніші кардигани для Сієнни. Їй так пощастило, що вона має можливість носити щось таке особливе і продумане. Дуже вам дякую за те, що подумали про нас", — написала Беатріс, а в підпису зазначила своє ім'я, свого чоловіка Едоардо, пасинка Вульфі та дочку Сієнну.

Власниця магазину опублікувала листівку в Instagram і написала: "Я була така рада отримати це поштою сьогодні вранці, рукописний лист від Її Королівської Високості принцеси Беатріс з фотокарткою ніжок її дочки Сієнни".

Нагадаємо, маленькій Сієнні у лютому виповниться п'ять місяців. Разом зі своїми батьками дівчинка вже подорожувала цього року до Швейцарії.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Getty Images

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