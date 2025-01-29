Принцеса Беатріс народила другу дитину: палац поділився першим фото немовляти

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці вдруге стали батьками. У них народилася друга дочка.

Новиною поділилися в Instagram британської королівської родини, опублікувавши перше фото новонародженої Афіни.

Новонароджена дочка принцеси Беатріс — Афіна Елізабет Роуз Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

"Її Королівська Високість Принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі-Моцці раді повідомити про народження їхньої доньки, Афіни Елізабет Роуз Мапеллі-Моцці, яка народилася в середу, 22 січня, о 12:57.

Дитина народилася вагою 4 фунти та 5 унцій.

Король і королева, а також інші члени королівської сім'ї були поінформовані і захоплені цією новиною.

Принцеса Беатріс і пан Мапеллі-Моцці хотіли б подякувати всьому персоналу лікарні за їхню чудову турботу.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Її Королівська Високість та її дочка здорові та почуваються добре, і сім'я із задоволенням проводить час зі старшими братом та сестрою Афіни, Вольфі та Сієнною”, — йдеться у повідомленні палацу.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та сином Крістофером / Фото: Associated Press

Маленька Афіна народилася на місяць раніше за передбачуваний термін, раніше повідомлялося, що Беатріс має народити на початку весни.

Нагадаємо, першу доньку принцеса Беатріс народила 18 вересня 2021 року, її назвали Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці.

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