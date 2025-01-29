Принцеса Беатріс народила другу дитину: палац поділився першим фото немовляти

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці вдруге стали батьками. У них народилася друга дочка.
Новиною поділилися в Instagram британської королівської родини, опублікувавши перше фото новонародженої Афіни.
"Її Королівська Високість Принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі-Моцці раді повідомити про народження їхньої доньки, Афіни Елізабет Роуз Мапеллі-Моцці, яка народилася в середу, 22 січня, о 12:57.
Дитина народилася вагою 4 фунти та 5 унцій.
Король і королева, а також інші члени королівської сім'ї були поінформовані і захоплені цією новиною.
Принцеса Беатріс і пан Мапеллі-Моцці хотіли б подякувати всьому персоналу лікарні за їхню чудову турботу.
Її Королівська Високість та її дочка здорові та почуваються добре, і сім'я із задоволенням проводить час зі старшими братом та сестрою Афіни, Вольфі та Сієнною”, — йдеться у повідомленні палацу.
Маленька Афіна народилася на місяць раніше за передбачуваний термін, раніше повідомлялося, що Беатріс має народити на початку весни.
Нагадаємо, першу доньку принцеса Беатріс народила 18 вересня 2021 року, її назвали Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці.
Читайте також:
- Фуа-гра, лобстери та шампанське: чим годують і що пропонують у госпіталі, де народжували принцеса Євгенія та Меган Маркл
- Дочка принцеси Беатріс потіснить у черзі на престол її сестру Євгенію: яким буде новий список претендентів
- Принцеса Беатріс Йоркська: цікаві факти про онучку королеви Єлизавети II