Принцеса Беатріс обрала гарний образ для заходу в Лондоні

Принцеса Йоркська Беатріс почала з'являтися на публічних заходах частіше.

Днями принцеса відвідала садову вечірку у Букінгемському палаці. Цього року у садах знову приймають гостей, уперше за два роки пандемії коронавірусу. Разом з Беатріс захід також відвідали герцог та герцогиня Кембриджські, граф та графиня Вессекські, герцог та герцогиня Глостерські. Беатріс мала чудовий вигляд в оригінальній сукні від бренду Self-Portrait.

Герцог та герцогиня Кембриджські, граф та графиня Вессекські, принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Днем пізніше принцеса Йоркська відвідала вечерю, організовану на честь відкриття нового магазину бренда Alice+olivia by Stacey Bendet на Брутон-стріт у Лондоні.

На захід молода мама приїхала у твідовому костюмі від цього ж бренду, доповнивши образ синіми туфлями-човниками на підборах та із золотими вставками та маленьким чорним клатчем. Також принцеса пофарбувала волосся в більш рудий відтінок, їй дуже личить.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Ще раніше принцеса разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці відвідувала виставку квітів у Челсі, там же була присутня і Її Величність королева.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Associated Press

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