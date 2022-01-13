Принцеса Беатріс озвучила миле прізвисько своєї дочки Сієнни

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці ще не показували фотографій своєї 3-місячної доньки, але розсекретили, як називають її вдома.

Принцеса Беатріс розкрила "солодке" прізвисько своєї дочки Сієнни в рукописній картці подяки. Один із користувачів твітера поділився заміткою, до якої додалося зображення слідів стоп королівського немовля, а в підписі було написано:

"Велике спасибі, що подумали про нас у цей чудовий і особливий час. Ми такі щасливі були вітати цю маленьку людину в нашій родині. Вона маленька рок-зірка! З любов'ю, Беатріс, Едо, Вольфі та Сієнна", — написала Беатріс.

How delightful. lovely thank you from Princess Beatrice and Edo on the daughter Sienna #Royalreply #PrincessBeatrice pic.twitter.com/BcLTr8rZ2L — Nicolette (@Nico_Bloom) January 13, 2022

Нагадаємо, 33-річна принцеса та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці народили свою першу дитину 18 вересня 2021 року в лікарні Челсі у Вестмінстері. Повне ім'я малечі, Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці, друге ім'я було обрано на честь бабусі Беатріс – королеви Єлизавети II. Дівчинка є 12-ю правнучкою монархині і наразі посідає 11-е місце у черзі на престол.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едо / Getty Images

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