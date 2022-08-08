Принцеса Беатріс порушила традицію на весіллі, якої суворо дотримувалися Кейт і Меган

Сьогодні у принцеси Беатріс день народження, їй виповнюється 34 роки.

Ми вже згадували, як змінився стиль принцеси Беатріс після весілля з Едоардо Мапеллі-Моцці. А після пологів вона ще й помітно схудла.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Associated Press

Беатріс вийшла заміж 17 липня 2020 року на приватній церемонії у Королівській каплиці Усіх Святих у Королівській Ложі у Віндзорі у присутності королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Стало відомо, що Беатріс стала однією з тих королівських наречених, які порушили традиції перед весіллям. Як пише Express, ніч перед весіллям принцеса та її наречений Едо провели не нарізно, як це належить нареченому та нареченій, у двох різних готелях чи будинках, а перебували разом. Ймовірно, це сталося тому, що вони побралися в розпал пандемії коронавірусу і дотримувалися правил соціального дистанціювання.

Принцеса Беатріс та Едоардо / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що, наприклад, герцогиня Кембриджська в ніч перед весіллям з принцом Вільямом зупинялася в готелі Goring разом зі своєю мамою Керол та сестрою Піппою. Кажуть, це один із улюблених готелів королеви Єлизавети II.

А Меган Маркл напередодні весілля з принцом Гаррі провела ніч у Cliveden House Hotel з видом на Темзу. Нареченій склала компанію її мати — Доріа Регленд.

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